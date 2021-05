River Plate, tutti i portieri positivi al Covid: tra i pali il centrocampista Perez (Di mercoledì 19 maggio 2021) Situazione davvero complicata per il River Plate che ha in squadra 20 calciatori positivi al Covid: in porta ci sarà Enzo Perez Il River Plate stanotte, alle 2, affronterà il Santa Fe nella quinta giornata dei gironi di Copa Libertadores. Situazione molto complicata per gli argentini con 20 calciatori positivi al Covid. Contagiati tutti e quattro i portieri che sono quindi indisponibili per la gara: come riporta Transfermarkt, in porta potrebbe giocare il centrocampista ex Benfica Enzo Perez che dal 2017 è tornaro al River. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Situazione davvero complicata per ilche ha in squadra 20 calciatorial: in porta ci sarà EnzoIlstanotte, alle 2, affronterà il Santa Fe nella quinta giornata dei gironi di Copa Libertadores. Situazione molto complicata per gli argentini con 20 calciatorial. Contagiatie quattro iche sono quindi indisponibili per la gara: come riporta Transfermarkt, in porta potrebbe giocare ilex Benfica Enzoche dal 2017 è tornaro al. L'articolo proviene da Calcio News 24.

MondoNapoli : Clamoroso River Plate, rischia di giocare in Libertadores senza portieri: il motivo - - sportas11 : Boca vs River - apuntobracco : Il River Plate questa notte giocherà in Libertadores contro l'Independiente Santa Fe con soli 11 calciatori e con z… - DanilOttoZero : @RobertoRenga @CucchiRiccardo cosa ne pensate della decisione presa dalla @CONMEBOL di negare al River Plate la pos… - CalcioArg : RT @CalcioArg_it: Il #River giocherà in 11 stanotte in #Libertadores ma parerà Enzo Perez! ?? -