Ristori imprese | ok del Governo a cambiare il calcolo

"Stiamo lavorando perché il nuovo metodo di calcolo rientri già nel decreto Sostegni bis. Il calcolo utilizzato fino a oggi, basato sulla perdita di fatturato, ha i suoi pregi ma nel complesso è impreciso. Intendiamoci: era l'unica possibilità nella prima fase della pandemia, oggi però disponiamo di dati più precisi sulle performance delle nostre imprese e abbiamo il dovere di utilizzarli per distribuire gli aiuti in modo più mirato". un indice che tenga conto dei costi d'impresa

