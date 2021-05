Regolamento secondo turno playoff Serie C 2020/2021, fase dei gironi: cosa succede in caso di pareggio (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il Regolamento del secondo turno della fase dei gironi dei playoff di Serie C 2020/2021. In molti si chiedono cosa succede in caso di pareggio in questi scontri a eliminazione diretta in gara unica. Ad approdare al primo turno della fase nazionale sarà la squadra “testa di Serie”, vale a dire chi giocherà in casa questo scontro, qualora dovesse vincere o pareggiare (dunque due piccoli vantaggi), mentre per chi gioca in trasferta l’unica possibilità è quella di vincere nei 90?, questo in virtù del peggior piazzamento in griglia playoff. TABELLONE secondo turno ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ildeldelladeideidi. In molti si chiedonoindiin questi scontri a eliminazione diretta in gara unica. Ad approdare al primodellanazionale sarà la squadra “testa di”, vale a dire chi giocherà in casa questo scontro, qualora dovesse vincere o pareggiare (dunque due piccoli vantaggi), mentre per chi gioca in trasferta l’unica possibilità è quella di vincere nei 90?, questo in virtù del peggior piazzamento in griglia. TABELLONE...

Advertising

zazoomblog : Regolamento secondo turno playoff Serie C 2020-2021 fase dei gironi: cosa succede in caso di pareggio -… - JohSogos : @Atalanta_BC spiegate a Gasperini che non ha capito che se arriva terzo o quarto prende più soldi di diritti tv… - Lely2043 : @cavolicchio @vombatide il tuo ragazzo non è stato bannato per aver postato una fanart di schopenahuer. la prima fa… - totofaz : @frigiola @owenbuzzo Esatto. Come secondo giallo era da evitare. Anche se a termini di regolamento ci sta. - SoloMilan68_MT : @_schiaffino__ Ragazi pero'... A me sta bene tutto... Ma spostare tutte le colpe su di noi no. E' chiaro che andava… -