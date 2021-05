“Rapita per proteggerla da loro”. Denise Pipitone, rivelazione choc dall’ex pm che si occupò del caso (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nuove e sconvolgenti rivelazioni sul caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa il 1 settembre 2004 da Mazara Del Vallo, in provincia di Trapani. Un mistero che dura da 17 anni, tornato di grande attualità negli ultimi mesi, da quando una ragazza molto somigliante a Piera Maggio lanciò un appello alla trasmissione russa ‘Lasciali parlare’ per ritrovare la mamma biologica. Dopo la comparazione del gruppo sanguigno il nulla di fatto; Olesya non era Denise Pipitone, ma da quel momento il caso della bimba scomparsa da Mazara del Vallo è tornato in tv e la procura di Marsala, alla luce delle nuove notizie, ha deciso di aprire una nuova inchiesta. Ospite della trasmissione di Federica Panicucci, Maria Angioni, l’ex pubblico ministero che nel 2004-2005 ha lavorato sul fascicolo della ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nuove e sconvolgenti rivelazioni suldi, la bambina scomparsa il 1 settembre 2004 da Mazara Del Vallo, in provincia di Trapani. Un mistero che dura da 17 anni, tornato di grande attualità negli ultimi mesi, da quando una ragazza molto somigliante a Piera Maggio lanciò un appello alla trasmissione russa ‘Lasciali parlare’ per ritrovare la mamma biologica. Dopo la comparazione del gruppo sanguigno il nulla di fatto; Olesya non era, ma da quel momento ildella bimba scomparsa da Mazara del Vallo è tornato in tv e la procura di Marsala, alla luce delle nuove notizie, ha deciso di aprire una nuova inchiesta. Ospite della trasmissione di Federica Panicucci, Maria Angioni, l’ex pubblico ministero che nel 2004-2005 ha lavorato sul fascicolo della ...

