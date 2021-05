Quirinale, Salvini: “Se il presidente Draghi vuole proporsi, ha il nostro convinto sostegno” (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Febbraio è lontano, ora ci sono altre emergenze, noi non abbiamo candidati nostri come è giusto che sia per il Quirinale. Certo, se il presidente Draghi si volesse proporre, avrebbe il nostro convinto sostegno“. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, in un punto stampa fuori dal Senato, commentando le parole del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che ha fatto sapere di non essere disponibile per un settennato L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Febbraio è lontano, ora ci sono altre emergenze, noi non abbiamo candidati nostri come è giusto che sia per il. Certo, se ilsi volesse proporre, avrebbe il“. Lo dice il leader della Lega, Matteo, in un punto stampa fuori dal Senato, commentando le parole del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che ha fatto sapere di non essere disponibile per un settennato L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

