Phisikk du role – Che succede al Movimento?

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Premessa: Da queste colonne abbiamo soventemente affrontato il problema della crisi irreversibile dei partiti, della loro riduzione ad apparati esornativi del leader di turno, del cesarismo incalzante e della rottura del rapporto con la base elettorale. Abbiamo cercato di raccontare che peso ha avuto in questa deriva l’avvento di sistemi elettorali che rimuovevano il senso della solidarietà tra candidati ed esaltavano il culto del capo, proprio quello che, guarda caso, fa le liste bloccate. Se ragioniamo, allora, dei problemi delCinque Stelle, in via di scivolamento verso una vicenda giudiziaria, come strascico ineluttabile del divorzio dell’establishment con Casaleggio, che si annuncia dolorosa, si comprenderà come quest’attenzione segua il filo di una curiosità, per così dire, scientifica. Siamo in un Paese che si lamenta della giustizia per poi correre ...