Nasce Andrea Pirlo, per tutti semplicemente “Il Maestro” – 19 maggio 1979 – VIDEO (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il 19 maggio 1979 a Flero Nasce Andrea Pirlo, il ragazzo che per il calcio mondiale diventerà semplicemente “Il Maestro” Dici “Il Maestro” e pensi a lui, in mezzo al campo a dipingere calcio. Lui, naturalmente, è Andrea Pirlo, nato a Flero il 19 maggio 1979. Classe a quintali scoperta da Mazzone ai tempi del Brescia, intravista negli anni tra Inter e Reggina, quindi esplosa dal 2001 in poi al Milan, club nel quale resterà per ben per dieci stagioni. In rossonero Pirlo vince praticamente tutto, compreso uno scudetto, due Champions League e una Coppa Intercontinentale. Ma soprattutto, nel 2006, è tra i principali protagonisti della vittoria azzurra al ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il 19a Flero, il ragazzo che per il calcio mondiale diventerà“Il” Dici “Il” e pensi a lui, in mezzo al campo a dipingere calcio. Lui, naturalmente, è, nato a Flero il 19. Classe a quintali scoperta da Mazzone ai tempi del Brescia, intravista negli anni tra Inter e Reggina, quindi esplosa dal 2001 in poi al Milan, club nel quale resterà per ben per dieci stagioni. In rossonerovince praticamente tutto, compreso uno scudetto, due Champions League e una Coppa Intercontinentale. Ma soprattutto, nel 2006, è tra i principali protagonisti della vittoria azzurra al ...

