Napoli | De Luca tra gli indagati su inchiesta ecoballe e differenziata

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Ci sarebbe anche il nome di Vincenzo Detra le persone indagate dalla Procura dinell'ambito di un'sulla gestione dei rifiuti in Campania. A riportare la notizia, alcuni organi ...

Advertising

ilriformista : La lettera dell'ex Ministro: 'Ho studiato i conti e ho scoperto il dolore' @pdnetwork @Mov5Stelle #Napoli #Manfredi… - repubblica : De Luca: 'Mancano i camerieri, preferiscono 700 euro di reddito cittadinanza che svegliarsi alle 6' - fanpage : Situazione paradossale, visto che Vincenzo De Luca si lamenta da sempre della scarsità di dosi fornite alla nostra… - Marcello742 : RT @fabbri333: De Luca indagato per l’inchiesta su ecoballe e raccolta differenziata dalla Procura di Napoli - raspa90 : RT @repubblica: Campania, ecoballe e differenziata: indagato De Luca -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Luca

Ci sarebbe anche il nome di Vincenzo Detra le persone indagate dalla Procura dinell'ambito di un'inchiesta sulla gestione dei rifiuti in Campania. A riportare la notizia, alcuni organi di stampa. Il presidente della Regione, ...Roberto ecoltivarono in silenzio, nei mesi successivi, la loro famelica ansia di rivincita. E ... La svolta, la prima, a, un perentorio 4 - 1, il 18 novembre 1990 . Vantaggio del, ...La Procura di Napoli ha prorogato le indagini che riguardano politici della giunta campana e funzionari di partecipate per lo smaltimento dei rifiuti: l'ipotesi di reato è omissione atti di ufficio ...10:03:26 Figura anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ora, tra le persone indagate dalla Procura di Napoli nell'ambito di una inchiesta risalente a qualche anno che punta a ...