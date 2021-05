Naomi Campbell | ma chi è il padre della prima figlia? Le ‘strane voci’ sul suo conto

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Nelle ultime oreha creato non poco scompiglio nel mondo del web. Un suo post Instagram, dove raccoglie ben 10 milioni 400mila follower, ha rivelato dolcemente la sua inattesa maternità. L’immagine proposta al mondo ritrae l’affusolata mano dell’iconamoda sorreggere i piedisua. Un tenerissimo annuncio che nessuno si sarebbe mai aspettato. Dopo l’entusiasmo suscitato dalla felicissima notizia, il pubblico e il mondocronaca rosa hanno cominciato a chiedersi se ci fosse anche un neo papà a condire il tutto. Inoltre non è ancora chiaro seabbia deciso di ricorrere all’adozione o se, a pochi giorni dai suoi 51 anni, sia riuscita ad affrontare con coraggio una gravidanza. Il ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Naomi Campbell mamma a sorpresa a 50 anni: 'Non c'è amore più grande' #NaomiCampbell - Gnafaccio2 : RT @_RoteFuchs: Queen Naomi Campbell che partorisce a 51 anni ha capito tutto della vita, tutto. - gossipblogit : Naomi Campbell è diventata mamma. Ignota l’identità del padre della bambina - LaStampaTV : VIDEO | Da Naomi Campbell a Gianna Nannini: le star diventate madri a 50 anni - ineedtobelovedx : in che senso naomi campbell è diventata mamma -

Ultime Notizie dalla rete : Naomi Campbell

Secondo il The Sun, mamma a 50 anni della sua prima figlia, avrebbe al suo fianco un fidanzato segreto con il quale vive felice negli Stati Uniti. Secondo una fonte vicina alla modella, durante l'ultimo ...Leggi anche - >, clamoroso annuncio a sorpresa: la top model è diventata mamma Una notizia davvero straordinaria, come dicevamo precedentemente. E che, ovviamente, ha reso felici ed ...Tutti contro Valeria Marini anche a Supervivientes, l'edizione spagnola de L'Isola dei Famosi. La showgirl sarda non è vista di buon occhio dai colleghi naufraghi e continua ad ...Valentina Scarnecchia, figlia acquisita del fondatore del M5S, allâ??ospedale Gaslini di Genova il 15 maggio ha dato alla luce due splendide gemelle, che hanno preso i nomi di Amanda e Ottavia. Beppe ...