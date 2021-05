Morto Charles Grodin | l’attore famoso per King Kong e Beethoven

(Di mercoledì 19 maggio 2021) All’età di 86 anni si è spento, attoreper aver preso parte a film comeAll’età di 86 anni si è spentoche da anni combatteva con un tumore al midollo spinale. Viene ricordato dai più per il ruolo di Fred Wilson in Kin, ma L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Morto Charles

Mancano sostanze per iniezione letale, torna fucilazione o sedia elettrica 18 Maggio 2021... Prende il nome dal biologo ingleseDarwin, l'arco è considerato uno dei migliori punti di ...L'ultima parte porta la data di cinque anni fa, ma, prima di decidere, nel 2016, di dedicarsi alla pensione,Grodin ha recitato in oltre sessanta produzioni, tra film e show televisivi. L'attore, scomparso nella sera di martedì per le conseguenze di un cancro al midollo osseo, è stato volto e ...Los Angeles, 19 mag. - (Adnkronos) - L'attore statunitense Charles Grodin, che ha incantato il pubblico con il suo umorismo buffo, sobrio e goffo in ...L'attore, ottantaseienne, si è spento nella sua casa nel Connecticut. A riferirlo, la famiglia, che ha parlato di un cancro al midollo osseo. Famosissimo tra gli anni Ottanta e Novanta, si era progres ...