Miss Universo 2021: "Pregate per il Myanmar" (Di mercoledì 19 maggio 2021) La messicana Andrea Meza è stata incoronata Miss Universo 2021. Meza, 26 anni, laureata in ingegneria dei software, ha battuto Miss Brasile durante la cerimonia della 69esima edizione della gara mondiale di bellezza. All'annuncio della vittoria ha urlato: 'Viva il Messico'. L'appello: "Pregate per il Myanmar" Ma sul palco non solo gioia e bellezza, Miss Birmania Thuzar Wint Lwin,

Agenzia_Ansa : La denuncia per le violenze e gli scontri in Birmania è sbarcata anche al concorso di Miss Universo. La concorrente… - Corriere : «Stanno uccidendo la nostra gente come animali. Dov’è l’umanità? Per favore aiutateci» - jessie_kcv : RT @everstyles13: e a miss universo 2021 que é swiftie? - karlscomment : RT @tuitaisabely: nossa miss universo ??? - AyushiT69158691 : RT @everstyles13: e a miss universo 2021 que é swiftie? -