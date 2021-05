Milan, pronto soccorso Ibrahimovic: lo svedese decisivo anche fuori campo (Di mercoledì 19 maggio 2021) Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, nonostante sia infortunato, starà molto vicino alla squadra in vista della gara contro l'Atalanta Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 19 maggio 2021) Zlatan, attaccante del, nonostante sia infortunato, starà molto vicino alla squadra in vista della gara contro l'Atalanta

Advertising

milansette : La Gazzetta titola: 'Pronto soccorso Milan. Ibra vicino ai compagni: motivatore da Champions' - sportli26181512 : La Gazzetta titola: 'Pronto soccorso Milan. Ibra vicino ai compagni: motivatore da Champions': L'edizione odierna d… - MilanNewsit : La Gazzetta titola: 'Pronto soccorso Milan. Ibra vicino ai compagni: motivatore da Champions' - stillejovattene : Domenica sera il Milan che pareggia col Cagliari Lunedì mattina traffico e 2 ore per arrivare in ufficio Martedì ma… - alaimotmw : Gianluca #Nani a @TuttoMercatoWeb: “#Juve, con Coppa Italia e qualificazione in Champions stagione positiva. #Milan… -