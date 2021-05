Milan, offerta faraonica dell’Al-Duhail per Calhanoglu: le cifre (Di mercoledì 19 maggio 2021) Calciomercato Milan: l’Al-Duhail avrebbe proposto un ricchissimo contratto ad Hakan Calhanoglu Secondo quanto riportato da Sky Sport, a Calhanoglu è stato proposto dall’Al-Duhail un contratto triennale da 8 milioni di euro a stagione, a cui si aggiungono altri 8 milioni che il calciatore turco riceverebbe alla firma. C’è già un appuntamento con l’agente di Calhanoglu, in programma la prossima settimana, per discutere di questa offerta. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 Restano ancora attive invece le discussioni tra la dirigenza rossonera e il numero 10 rossonero in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Le parti sono ancora distanti ma a fine stagione se ne parlerà ancora. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Calciomercato: l’Al-avrebbe proposto un ricchissimo contratto ad HakanSecondo quanto riportato da Sky Sport, aè stato proposto dall’Al-un contratto triennale da 8 milioni di euro a stagione, a cui si aggiungono altri 8 milioni che il calciatore turco riceverebbe alla firma. C’è già un appuntamento con l’agente di, in programma la prossima settimana, per discutere di questa. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 Restano ancora attive invece le discussioni tra la dirigenza rossonera e il numero 10 rossonero in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Le parti sono ancora distanti ma a fine stagione se ne parlerà ancora. L'articolo proviene da Calcio News 24.

