Mercato Juventus, da Morata a Bentancur: intrecci col Cholo Simeone (Di mercoledì 19 maggio 2021) Mercato Juventus -Ormai poche settimane ancora e poi l’attenzione di tutti si sposterà inevitabilmente sul calcioMercato della Juventus. Che prevede tanti movimenti. L’intenzione della società è ovviamente quella di rinnovare l’organico e renderlo ancor più competitivo, per cercare di tornare al più presto alla conquista dello scudetto. La Juventus sa bene che dovrà cercare dei rinforzi in tutti i reparti e in Spagna si sta vociferando di possibili intrecci di Mercato con l’Atletico Madrid. Mercato Juventus, intrecci con l’Atletico Madrid Il Mundo Deportivo infatti ha sottolineato come potrebbe esserci uno scambio in vista tra i due club. I bianconeri infatti possono mettere sul piatto Bentancur per ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 19 maggio 2021)-Ormai poche settimane ancora e poi l’attenzione di tutti si sposterà inevitabilmente sul calciodella. Che prevede tanti movimenti. L’intenzione della società è ovviamente quella di rinnovare l’organico e renderlo ancor più competitivo, per cercare di tornare al più presto alla conquista dello scudetto. Lasa bene che dovrà cercare dei rinforzi in tutti i reparti e in Spagna si sta vociferando di possibilidicon l’Atletico Madrid.con l’Atletico Madrid Il Mundo Deportivo infatti ha sottolineato come potrebbe esserci uno scambio in vista tra i due club. I bianconeri infatti possono mettere sul piattoper ...

Advertising

Gazzetta_it : #calciomercato panchine: la #Juventus aspetta il sì di #Zidane, il #RealMadrid ha pronto un biennale per #Allegri - Gazzetta_it : #JuveWomen Juve Women, si cambia: in tre ai saluti, in panchina avanza Montemurro. E Bonansea... - billi_danilo : RT @1000Cuori: ?? Il Resto del Carlino - Bologna, Saputo in città: Juventus, mercato e stadio ?? - MondoBN : MERCATO, La Juve ci prova per un big - junews24com : Ultime mercato Juventus: incontro a Reggio Emilia per il nuovo acquisto - -