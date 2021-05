Maresca | il Csm e il segreto di Pulcinella

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Sotto il Vesuvio è ildi: Catello, sostituto procuratore generale a Napoli, sarà il candidato sindaco del centrodestra. Tutti i partiti della coalizione sono d’accordo sul suo nome e il magistrato sta già facendo incontri pubblici, recentemente con esponenti di Fratelli d’Italia: si può dire che è in campagna elettorale. O meglio, lo è già da un anno, visto che aveva dato la sua disponibilità per sfidare alle scorse regionali il presidente della Campania Vincenzo De Luca, a cui recentemente ha riservato attacchi sui giornali: “Ho registrato con grande soddisfazione che attorno alla mia persona si sta formando una mobilitazione civile enorme, che mi riempie di orgoglio”, dichiarò all’epoca. Non se ne fece nulla per Palazzo Santa Lucia, ma il centrodestra stavolta è convinto di volerlo a Palazzo San Giacomo. ...

...l'intenzione di, appresa sui giornali, di correre per Palazzo San Giacomo con la toga ancora addosso. Tanto da convincere il Pg di Napoli, Luigi Riello, a inviare una segnalazione alper ...RIFORMA GIUSTIZIA/ "Via la legge Bonafede, poi amnistia e: in 7 mesi si può fare" Perché se c'è ... Albertini a Milano ea Napoli ) hanno fatto salire la tensione nella coalizione sino al ...Napoli, in vista delle prossime elezioni comunali, rischia di diventare un laboratorio politico nazionale non solo perché sarà l’unica grande città in cui il Partito Democratico e il Movimento 5 Stell ...Letta dovrebbe spiegare perché, dopo aver rilanciato le «primarie» per il Pd, le sta negando a Napoli per la scelta del candidato sindaco ...