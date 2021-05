Loki | nuova clip in italiano per la serie Marvel | presto su Disney+ – VideoVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di mercoledì 19 maggio 2021), l’attesain arrivo sulla piattaformail mese prossimo, si mostra con unain: guardiamola insieme.., larealizzata per la piattaforma streaming, si mostra con unainin cui viene presentata l’inquietante Miss Minutes. In uscita il 9 giugno,vedrà il ritorno di Tom Hiddleston nel ruolo del dio asgardiano dell’inganno, in una storia ambientata subito dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Il video introduce alcuni dei personaggi che ritroveremo nello show, nonché i suoi presupposti narrativi:viene ...

...delle ultime 'imprese' di. Come si è visto nei primi trailer, il fratello di Thor viene catturato e costretto dall'agente Mobius M. Mobius (Owen Wilson) a collaborare con loro. Unaclip ......vichingo e Vicky e il tesoro degli dei mentre negli anni più recenti il franchise ha trovato... Qui li attenderà un ulteriore sorpresa: la faida tra i due fratelli Thor esembra infatti non ...Loki, l'attesa serie Marvel in arrivo sulla piattaforma Disney+ il mese prossimo, si mostra con una nuova clip in italiano: guardiamola insieme.. Loki, la nuova serie Marvel realizzata per la ...Nuovo spot esteso della serie Loki: Tom Hiddleston si mostra e petto nudo e compare la mascotte della Time Variance Authority ...