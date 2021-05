Live Atalanta-Juventus 0-0 | Dea con Pessina e Malinovskyi | Pirlo con Dybala e CR7

Advertising

juventusfc : ?? @chiellini: «La partita di domani l'avremmo preparata al massimo a prescindere dallo stato d'animo del momento. E… - juventusfc : ?? Parola al mister @Pirlo_official: «L'@Atalanta_BC ti porta ad alzare il ritmo, la conosciamo e siamo pronti ad af… - juventusfc : ?? @chiellini: «Siamo consapevoli delle difficoltà nell'affrontare l'@Atalanta_BC ma arriviamo qui con tanta voglia.… - SkySport : Atalanta-Juve: risultato e tabellino LIVE della finale di Coppa Italia - Spazio_J : LIVE | Atalanta - Juventus: calcio d'inizio al Mapei Stadium - -

Ultime Notizie dalla rete : Live Atalanta

Dove vederla in tv La diretta della partita è un'esclusiva della Rai: appuntamentosu Rai 1 .- Juventus potrà essere seguita anche in streaming sul sito della Rai o attraverso l'...Il Grifone viene dalla sconfitta casalingo per 3 - 4 contro l'ed é quattordicesimo a quota 39 con un percorso di 9 vittorie, 12 pareggi e 16 sconfitte: 46 gol fatti e 58 subiti. Nelle ultime ...Live - Finale Coppa Italia: Atalanta-Juventus. Tutti gli eventi principali della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. Live - Finale Coppa Italia: Atalanta-Juventus (Get ...Fabio Paratici, direttore dell’area tecnica della Juve, ha parlato a Rai Sport prima della finale di Coppa Italia con l’Atalanta Ai microfoni di Rai Sport, Fabio Paratici ha parlato nel pre-partita di ...