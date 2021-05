Libia, Di Maio: spari contro nostri pescatori inaccettabili (Di mercoledì 19 maggio 2021) "Lo sottolineo con forza, e lo abbiamo chiaramente detto alle autorità libiche: consideriamo inaccettabile che una loro unità abbia sparato contro le imbarcazioni italiane, esplodendo numerosi colpi ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 maggio 2021) "Lo sottolineo con forza, e lo abbiamo chiaramente detto alle autorità libiche: consideriamo inaccettabile che una loro unità abbia sparatole imbarcazioni italiane, esplodendo numerosi colpi ...

Advertising

piero636 : RT @gabrillasarti2: Ma Conte , Di Maio, Draghi , in Libia hanno fatto patti col nuovo governo ? - sciantokescia : RT @gabrillasarti2: Ma Conte , Di Maio, Draghi , in Libia hanno fatto patti col nuovo governo ? - giovannitrivel3 : RT @gabrillasarti2: Ma Conte , Di Maio, Draghi , in Libia hanno fatto patti col nuovo governo ? - gabrillasarti2 : Ma Conte , Di Maio, Draghi , in Libia hanno fatto patti col nuovo governo ? - gabrillasarti2 : Conte, Di Maio, Draghi in Libia , cosa vi aspettavate ? Chi li mantiene ? Ai porti invece che andare in vacanza and… -