“Libera di abortire”, la campagna per sicurezza e libertà (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ancora oggi l’aborto è uno dei diritti femminili che viene costantemente messo sotto mirino. Al giorno d’oggi infatti si possono trovare ancora numerosi ostacoli se si desidera intraprendere un percorso del genere. Per questo nasce “Libera di abortire”, un’iniziativa che mira a garantire un IGV (interruzione di gravidanza volontaria) sicura, informata e priva di pregiudizi. abortire ieri L’aborto è stato legalizzato in Italia tramite la legge 22, approvata nel maggio del 1978. Prima di questa data infatti non era possibile accedere ad un’interruzione di gravidanza volontaria, se non in ambienti clandestini, sanitariamente non controllati e spesso nocivi per la salute. Erano presenti delle pene molto severe sia per la madre stessa che per chi l’aiutava: queste variavano da un minimo di uno fino ad un massimo di dodici anni di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ancora oggi l’aborto è uno dei diritti femminili che viene costantemente messo sotto mirino. Al giorno d’oggi infatti si possono trovare ancora numerosi ostacoli se si desidera intraprendere un percorso del genere. Per questo nasce “di”, un’iniziativa che mira a garantire un IGV (interruzione di gravidanza volontaria) sicura, informata e priva di pregiudizi.ieri L’aborto è stato legalizzato in Italia tramite la legge 22, approvata nel maggio del 1978. Prima di questa data infatti non era possibile accedere ad un’interruzione di gravidanza volontaria, se non in ambienti clandestini, sanitariamente non controllati e spesso nocivi per la salute. Erano presenti delle pene molto severe sia per la madre stessa che per chi l’aiutava: queste variavano da un minimo di uno fino ad un massimo di dodici anni di ...

Ultime Notizie dalla rete : Libera abortire L'esodo continuo delle donne polacche in Cechia per abortire ... acquistabili legalmente solo con ricetta medica, o le aiutino ad abortire all'estero. Aborcja bez ... le donne polacche continuano ad esercitare una libera scelta grazie alle organizzazioni che le ...

Bolzano, il padre violentava la figlia minorenne: condannato a 9 anni La madre libera . La giudice per le indagini preliminari Carla Scheidle ha condannato l'uomo ad una ... si rivolsero subito a un medico per farla abortire. Fu proprio il dottore a scoprire l'assurdo ...

“Libera di abortire”, la campagna per un aborto libero e sicuro per tutte L'Espresso Pescara, al via la campagna ‘Libera di Abortire’ Pescara. È stata lanciata oggi a Pescara la campagna “Libera di Abortire” promossa da Radicali Italiani insieme a IVG ho abortito e sto benissimo, Non è un ...

AL VIA LA CAMPAGNA LIBERA DI ABORTIRE È stata lanciata oggi a Pescara la campagna “Libera di Abortire” promossa da Radicali Italiani insieme a IVG ho abortito e sto benissimo, Non è un veleno, UAAR (Unione degli Atei e degli Agnostici Raz ...

