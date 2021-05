Le Terme di Sciacca, dagli antichi greci all'abbandono di oggi (Di mercoledì 19 maggio 2021) IN SICILIA 19 maggio 2021 11:40 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 19 maggio 2021) IN SICILIA 19 maggio 2021 11:40 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto ...

Terme Sciacca: Musumeci, no a speculazioni politiche Agenzia ANSA Sciacca, il sindaco: futuro nero senza le Terme "Siamo stanchi di aspettare una soluzione che ancora non arriva, ma senza le Terme le prospettive di sviluppo economico della nostra comunità sono pari a zero", ha detto il sindaco Francesca Valenti.

Sciacca, la "marcia a piedi su Palermo" per riaprire le Terme La questione è da anni al centro del tentativo di individuare un investitore disponibile ad ottenere gli immobili in concessione allo scopo di rimetterli in sesto e rilanciarli ...

Ledi Sciacca, dagli antichi greci all'abbandono di oggi Si chiama la 'Marcia su Palermo per le Terme' l'iniziativa promossa dalla amministrazione. "Siamo stanchi di aspettare una soluzione che ancora non arriva, ma senza le Terme le prospettive di sviluppo economico della nostra comunità sono pari a zero", ha detto il sindaco Francesca Valenti. La questione è da anni al centro del tentativo di individuare un investitore disponibile ad ottenere gli immobili in concessione allo scopo di rimetterli in sesto e rilanciarli.