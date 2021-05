Icardi e Mbappé regalano la Coppa di Francia al PSG: Monaco battuto 2-0 (Di mercoledì 19 maggio 2021) La Coppa di Francia 2020-21 è del PSG: 2-0 al Monaco grazie alle firme di Mauro Icardi al 19’ e Kylian Mbappe all’81’. Per i parigini quello di questa sera è il sesto successo nella competizione nelle ultime sette edizioni. La settima nelle ultime 11 stagioni. Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ladi2020-21 è del PSG: 2-0 algrazie alle firme di Mauroal 19’ e Kylian Mbappe all’81’. Per i parigini quello di questa sera è il sesto successo nella competizione nelle ultime sette edizioni. La settima nelle ultime 11 stagioni. Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Icardi Mbappé Icardi in gol, Mbappé raddoppia: al Psg la Coppa di Francia In ogni caso, allo Stade de France, il club dell'emiro del Qatar non ha steccato la sfida con il Monaco, mandando in rete il redivivo Icardi, su assist di Mbappé, poi in gol per certificare il ...

Trionfo Psg: Icardi e Mbappé regalano la Coppa di Francia a Pochettino PARIGI - Icardi e Mbappé decidono la finale di Coppa di Francia tra Monaco e Psg. Allo Stade de France finisce 2 - 0 per i parigini che controllano la partita con Navas quasi mai chiamato in causa. Un gol per ...

