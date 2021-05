Giro a ruota libera – Strade bianche, belle e terribili: Schmid taglia il traguardo ma è Bernal a stracciare tutti (Di mercoledì 19 maggio 2021) Strade “bianche”, non asfaltate, preziose e spettacolari, sapore di ciclismo eroico, delle corse di una volta, con quella polvere che avvolge come nebbia i corridori, arrossa gli occhi ed insidia i polmoni. Strade decisive. Nel primo dei quattro tratti sterrati previsti dall’undicesima tappa del Giro, cominciata a Perugia, la corsa esplode. Siamo dalle parti di Torrenieri, frazione di Montalcino, lungo la via Francigena, territorio di Brunello e turismo d’élite. Dura nove chilometri l’antipasto d’antico, e non consola il gruppo che attorno ci sono vigneti tra i più pregiati del pianeta. Le Strade bianche sono belle e terribili, infide e meravigliose. Ma sono anche trappole infernali. Già il primo assaggio basta per mettere nei guai Remco Evenepoel. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021)”, non asfaltate, preziose e spettacolari, sapore di ciclismo eroico, delle corse di una volta, con quella polvere che avvolge come nebbia i corridori, arrossa gli occhi ed insidia i polmoni.decisive. Nel primo dei quattro tratti sterrati previsti dall’undicesima tappa del, cominciata a Perugia, la corsa esplode. Siamo dalle parti di Torrenieri, frazione di Montalcino, lungo la via Francigena, territorio di Brunello e turismo d’élite. Dura nove chilometri l’antipasto d’antico, e non consola il gruppo che attorno ci sono vigneti tra i più pregiati del pianeta. Lesono, infide e meravigliose. Ma sono anche trappole infernali. Già il primo assaggio basta per mettere nei guai Remco Evenepoel. Il ...

Advertising

RaiSport : ?? La spaventosa caduta di Matej #Mohoric Il #corridore sloveno s'impunta con la ruota anteriore e nel cadere sbatte… - ilfattoblog : Giro a ruota libera – Strade bianche, belle e terribili: Schmid taglia il traguardo ma è Bernal a stracciare tutti - montagna53 : RT @RaiSport: #Giro ?? 11ª tappa Gruppo allungatissimo con #Nibali in prima posizione. #Ciccone si porta alla ruota dello squalo Guarda il… - RaiSport : #Giro ?? 11ª tappa Gruppo allungatissimo con #Nibali in prima posizione. #Ciccone si porta alla ruota dello squalo… - GufoItaliano : @MinervaMcGrani1 Mo' non fate i cretini, ce ne sono troppi nel campo opposto, non serve aumentare il numero. Era il… -