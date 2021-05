Giorgio Manetti attacca Gemma e sentenzia: “Uomini e Donne non mi piace più, non tornerò mai” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Lontani i tempi dei baci con Gems e delle lettere, Giorgio Manetti adesso è felicemente fidanzato lontano dalle telecamere. L’ex cavaliere però non disdegna il mondo della tv, visto che vorrebbe fare L’Isola dei Famosi. Ma se il Gabbiano parteciperebbe al reality di Ilary Blasi, è convinto che non tornerebbe mai a Uomini e Donne e l’ha rivelato al settimanale Ora. “Sono cosciente che questo programma mi ha dato tanta popolarità, ma quando la gente in uno studio televisivo inveisce contro di te e ti insulta e parla di dignità, allora capisci che è arrivato il momento di andartene. Io non credo che non tornerò mai più in quegli studi perché non ne ho bisogno. Posso dire che non ne sento la necessità. Non rinnego nulla, sono stati tre anni bellissimi ai miei tempi, ora mi capita di guardare a volte ... Leggi su biccy (Di mercoledì 19 maggio 2021) Lontani i tempi dei baci con Gems e delle lettere,adesso è felicemente fidanzato lontano dalle telecamere. L’ex cavaliere però non disdegna il mondo della tv, visto che vorrebbe fare L’Isola dei Famosi. Ma se il Gabbiano parteciperebbe al reality di Ilary Blasi, è convinto che non tornerebbe mai ae l’ha rivelato al settimanale Ora. “Sono cosciente che questo programma mi ha dato tanta popolarità, ma quando la gente in uno studio televisivo inveisce contro di te e ti insulta e parla di dignità, allora capisci che è arrivato il momento di andartene. Io non credo che nonmai più in quegli studi perché non ne ho bisogno. Posso dire che non ne sento la necessità. Non rinnego nulla, sono stati tre anni bellissimi ai miei tempi, ora mi capita di guardare a volte ...

