Europei di nuoto 2021: oro per Simona Quadarella negli 800 stile libero (Di mercoledì 19 maggio 2021) Agli Europei di nuoto 2021, a Budapest, l’Italia trionfa con la medaglia d’oro al collo di Simona Quadarella, la 22enne atleta romana del cui talento ormai si parla dal lontano 2016. Tra gli ottimi risultati per l’Italia anche l‘argento della staffetta 4×200 stile uominie donne, trascinata da Federica Pellegrini. Europei di nuoto 2021, Simona Quadarella non delude le aspettative, ancora una volta e sale sul podio più alto contenta di poter tornare a gareggiare e di poter sentire ancora una volta l’inno. Al braccio porta una fascia bianca, in segno di protesta contro la chiusura delle piscine. Simona Quadarella è vice-campionessa mondiale degli 800 ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 19 maggio 2021) Aglidi, a Budapest, l’Italia trionfa con la medaglia d’oro al collo di, la 22enne atleta romana del cui talento ormai si parla dal lontano 2016. Tra gli ottimi risultati per l’Italia anche l‘argento della staffetta 4×200uominie donne, trascinata da Federica Pellegrini.dinon delude le aspettative, ancora una volta e sale sul podio più alto contenta di poter tornare a gareggiare e di poter sentire ancora una volta l’inno. Al braccio porta una fascia bianca, in segno di protesta contro la chiusura delle piscine.è vice-campionessa mondiale degli 800 ...

Advertising

virginiaraggi : Complimenti a #SimonaQuadarella, che oggi ha vinto gli 800 stile libero ai campionati europei di nuoto a Budapest.… - Eurosport_IT : ANDIAMOOOOO! ?????? Arriva la 3^ medaglia italiana agli Europei: è argento nella 4×200 stile libero mista composta da… - Coninews : GRANDISSIMIIIIIIIII! ???????? Stefano #Ballo, Stefano #DiCola, Federica #Pellegrini e Margherita #Panziera sono ARGENT… - GarauPina : RT @CentotrentunoC: #Nuoto | Due atleti sardi convocati per gli #Europei Juniores di #Roma: le loro parole dopo la chiamata in azzurro ht… - sebauriello : RT @CIPnotizie: Europei di nuoto: altre 1??0?? medaglie per gli azzurri a Funchal. In totale sono 38 le medaglie: 15 ??, 10 ?? e 13 ??! L'Ital… -