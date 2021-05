Deathloop - anteprima (Di mercoledì 19 maggio 2021) Deathloop è un videogioco pazzesco. Lo sappiamo, queste sono considerazioni che di solito finiscono in fondo all'articolo, in mezzo a quelle ultime righe che solo pochi temerari si avventurano a leggere. Ma anche se si tratta solamente di un'anteprima, il nuovo titolo di Arkane Studios meritava un piccolo plauso fin dal principio. E perché lo meritava, di grazia? Beh, avete presente quante volte capita di affermare che i videogiochi tripla A vengono realizzati con lo stampino, o che le vere innovazioni appartengono al mercato indipendente, oppure ancora che la next-gen non comincia mai? Ecco: Deathloop potrebbe rappresentare una risposta a dir poco esplosiva a gran parte di questi dubbi. Si tratta di uno dei titoli più misteriosi fra quelli presentati in epoca recente, e pur facendo capolino fra teaser e anteprime varie ed eventuali è ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 19 maggio 2021)è un videogioco pazzesco. Lo sappiamo, queste sono considerazioni che di solito finiscono in fondo all'articolo, in mezzo a quelle ultime righe che solo pochi temerari si avventurano a leggere. Ma anche se si tratta solamente di un', il nuovo titolo di Arkane Studios meritava un piccolo plauso fin dal principio. E perché lo meritava, di grazia? Beh, avete presente quante volte capita di affermare che i videogiochi tripla A vengono realizzati con lo stampino, o che le vere innovazioni appartengono al mercato indipendente, oppure ancora che la next-gen non comincia mai? Ecco:potrebbe rappresentare una risposta a dir poco esplosiva a gran parte di questi dubbi. Si tratta di uno dei titoli più misteriosi fra quelli presentati in epoca recente, e pur facendo capolino fra teaser e anteprime varie ed eventuali è ...

