Covid, Decreto “Riaperture”: il green pass avrà una validità di 9 mesi (Di mercoledì 19 maggio 2021) Da oggi è in vigore il Decreto Legge “Riaperture” che introduce il c.d. green pass che avrà una validità di 9 mesi a decorrere dal completamento del ciclo vaccinale (Screenshot video)Da oggi, dopo la firma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è in vigore il Decreto che stabilisce il cronoprogramma delle Riaperture e della progressiva eliminazione del coprifuoco: quest’ultimo da oggi viene differito dalle 22 alle 23 per poi essere cancellato definitivamente a decorrere dal prossimo 21 giugno. Tuttavia, un’ordinanza del Ministero della Salute potrà stabilire limiti orari diversi “per eventi di particolare rilevanza“. Tra le altre disposizioni previste dal suddetto ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Da oggi è in vigore ilLegge “” che introduce il c.d.cheunadi 9a decorrere dal completamento del ciclo vaccinale (Screenshot video)Da oggi, dopo la firma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è in vigore ilche stabilisce il cronoprogramma dellee della progressiva eliminazione del coprifuoco: quest’ultimo da oggi viene differito dalle 22 alle 23 per poi essere cancellato definitivamente a decorrere dal prossimo 21 giugno. Tuttavia, un’ordinanza del Ministero della Salute potrà stabilire limiti orari diversi “per eventi di particolare rilevanza“. Tra le altre disposizioni previste dal suddetto ...

