Covid | 5700 dosi somministrate in 24 ore all’Astra Day | Trecento persone non si sono presentate

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Si è concluso alle sei di stamani, condi vaccinoin 24 ore, l’Astra Day – il secondo in una settimana – organizzato dall’Asl all’hub della caserma Ferrari Orsi di Caserta, sede della Brigata Bersaglieri Garibaldi. Quasi tutti under 30 i vaccinati – l’età media è stata di poco inferiore ai 28 anni – con circa 300che si erano prenotate ma non si. Intanto dalle 7.30 di oggi è in corso il Moderna Day, alla Brigata Garibaldi e anche agli altri hub vaccinali dislocati nel Casertano, riservato agli over65 che siprenotati nei giorni scorsi (circa 4mila). Intanto ieri c’è stato un bel gesto di affetto verso infermieri, medici e soldati impegnato nell’Astra Day: un’associazione di ...