Col suo libro Michele Santoro svita dal piedistallo intoccabili simboli, per tutto il resto c’è la magistratura (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dice il saggio: “Non si giudica un libro dalla copertina”. “Eccome se si giudica dalla copertina”, spiega Riccardo Falcinelli che ha le idee chiarissime su cosa rappresenti “l’abito” del volume, sia in termini di contenuti che di marketing. Dispiace per il Saggio e anche per il talentuoso designer, ma i fatti contraddicono entrambe. “L’opinionismo” è una pericolosa malattia generata dai social che, per definizione, tolgono tridimensionalità alla realtà e alle sue mille sfumature per ridurla alla bidimensionalità di un Like o di un insulto. In questa gabbia ristretta, numerosi conigli d’allevamento hanno trovato la loro libertà d’espressione, trasformandosi negli ormai famigerati “leoni da tastiera”. Non che qualcuno prima gli impedisse di esprimersi, ma vuoi mettere la fatica di dover argomentare con la leggera, anzi leggerissima supercazzola social? Non c’è dunque da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dice il saggio: “Non si giudica undalla copertina”. “Eccome se si giudica dalla copertina”, spiega Riccardo Falcinelli che ha le idee chiarissime su cosa rappresenti “l’abito” del volume, sia in termini di contenuti che di marketing. Dispiace per il Saggio e anche per il talentuoso designer, ma i fatti contraddicono entrambe. “L’opinionismo” è una pericolosa malattia generata dai social che, per definizione, tolgono tridimensionalità alla realtà e alle sue mille sfumature per ridurla alla bidimensionalità di un Like o di un insulto. In questa gabbia ristretta, numerosi conigli d’allevamento hanno trovato la loro libertà d’espressione, trasformandosi negli ormai famigerati “leoni da tastiera”. Non che qualcuno prima gli impedisse di esprimersi, ma vuoi mettere la fatica di dover argomentare con la leggera, anzi leggerissima supercazzola social? Non c’è dunque da ...

ivanscalfarotto : La vecchia bretone col suo cappello i giri dei derviches tourneurs gli studenti di Damasco i contrabbandieri macedo… - teatrolafenice : ?? Oggi è una giornata di tripudio per Venezia: è la festa della Sensa, lo sposalizio della Serenissima col suo mare… - teatrolafenice : ?? La Fenice è nata il 16 maggio 1792 in occasione della Festa della Sensa, l’unione di Venezia col suo mare. Da all… - mrspenguindrum : @kuroinamid povero ?? incappato erroneamente ?? tra le gambe di una milf baldraccona ?? in cui ha continuato a scorraz… - FLampunio : @Giuseppus1972 @SilviaTeresa14 E sa che comunque continueranno i protocolli di sanificazione perché anche lei può i… -