Certificato digitale di vaccinazione per i camionisti: Oms e Governi cosa aspettano? (Di mercoledì 19 maggio 2021) Serve urgentemente un Certificato digitale di vaccinazione riconosciuto a livello mondiale per i conducenti di camion e pullman commerciali. A chiederlo, rivolgendosi direttamente ai responsabili all'... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Serve urgentemente undiriconosciuto a livello mondiale per i conducenti di camion e pullman commerciali. A chiederlo, rivolgendosi direttamente ai responsabili all'...

Advertising

M5S_Europa : Se i negoziati sul certificato verde digitale dovessero fallire, questo strumento utile alla libera circolazione po… - lagenziaviaggi : Sì ai #vaccinati extra Ue, ma il #greenpass è in bilico. Sono ore decisive a #Bruxelles per il raggiungimento dell’… - ItalianChamUK : RT @ItalyinLDN: ???? #Covid_19 Dal 16 maggio per viaggiare da ?????????? viene meno la quarantena e l'obbligo di motivazione se in possesso di:… - teletext_ch_it : Swiss prova un certificato digitale - gstelluti : RT @M5S_Europa: Se i negoziati sul certificato verde digitale dovessero fallire, questo strumento utile alla libera circolazione potrebbe n… -