Centro cittadino invaso dai rifiuti: gli operatori ecologici costretti a ritardare i turni di lavoro (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il Centro storico cittadino invaso dai rifiuti. Ancora un’amara sorpresa per gli operatori di Salerno Pulita che, ieri mattina, hanno fatto i conti con bustoni di indifferenziata lasciati dinanzi ai portoni In più punti della città, anche al Centro, gli addetti di Salerno Pulita non sono riusciti a provvedere a raccogliere tutto l’indifferenziato. Capita spesso il martedì mattina, in coincidenza con il consistente conferimento dell’indifferenziato da parte dei cittadini il giorno precedente. Situazioni analoghe si sono registrare anche in piazza San Francesco a via Fieravecchia e, a macchia di leopardo, in tanti altri punti della city. Del resto, non è la prima volta che la società partecipata che si occupa della raccolta dei rifiuti si ritrova a vivere una situazione ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ilstoricodai. Ancora un’amara sorpresa per glidi Salerno Pulita che, ieri mattina, hanno fatto i conti con bustoni di indifferenziata lasciati dinanzi ai portoni In più punti della città, anche al, gli addetti di Salerno Pulita non sono riusciti a provvedere a raccogliere tutto l’indifferenziato. Capita spesso il martedì mattina, in coincidenza con il consistente conferimento dell’indifferenziato da parte dei cittadini il giorno precedente. Situazioni analoghe si sono registrare anche in piazza San Francesco a via Fieravecchia e, a macchia di leopardo, in tanti altri punti della city. Del resto, non è la prima volta che la società partecipata che si occupa della raccolta deisi ritrova a vivere una situazione ...

Advertising

pdnetwork : “Noi diciamo no al giustizialismo, no all’impunitismo e agli scandali intollerabili del Csm. Abbiamo un'occasione u… - EcoAltoMolise : Istrice a spasso nel centro cittadino, interviene la Polizia - nannideambrogio : ?? Ritiro cittadino di 'Deep Mindfulness' con Nanni Deambrogio del 22-23 maggio al Centro Mindfulness Milano - - ekuonews : Giulianova, via al rifacimento della segnaletica orizzontale nel centro cittadino - radiolaquila1 : A Giulianova al via interventi rifacimento della segnaletica orizzontale di tutto il centro cit... -