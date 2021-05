Cecilia Rodriguez | «Com’è bello litigare con Ignazio Moser per poi fare l’amore»

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Ignazio Moser è lontano, in Honduras, naufrago sull’Isola dei famosi. E la fidanzata Cecilia Rodriguez non vede l’ora che torni a Milano… per litigarci (e poi fare l’amore). La trentunenne lo ha rivelato ai follower nelle sue Instagram Stories : «A me le litigate piacciono. Non vedo l’ora che torni per inventare qualcosa e litigare un po’. Mi piace perché poi si fa la pace, si fa l’amore ed è tutto bellissimo».

Advertising

infoitcultura : Belen Rodriguez: la sorella Cecilia ha incontrato Stefano De Martino in aereo? - infoitcultura : Cecilia Rodriguez magnifica: spacco vertiginoso. La reazione di Belen FOTO - infoitcultura : “Uno splendore”, Cecilia Rodriguez scosciata: meravigliosa – FOTO - zazoomblog : “Qualcosa non torna”. Isola dei Famosi Cecilia Rodriguez senza peli sulla lingua. Attacco frontale a Ilary Blasi -… - zazoomblog : Cecilia Rodriguez svela: “Mi piace litigare con Ignazio così poi…” - #Cecilia #Rodriguez #svela: #piace -

Ultime Notizie dalla rete : Cecilia Rodriguez

Nel profilo diè apparsa l'ennesima fotografia spettacolare: l'argentina scopre le sue gambe meravigliose.è la sorella minore di Belen: l'argentina, proprio come la celebre ...Isola dei Famosi,senza peli sulla lingua. Attacco frontale a Ilary Blasi Pubblicato il 18 - 05 - 2021 alle ore 20:48. Ultima modifica il 18 - 05 - 2021 alle ore 20:48 /Belen Rodriguez sta vivendo un periodo molto felice, in quanto è in attesa di una bambina ed è innamorata del suo compagno Antonino Spinalbese. Per quanto riguarda gli ex probabilmente si sarà riferit ...Parte la diciottesima puntata dell'Isola dei Famosi 15. Attesa negli studi per Gilles Rocca che si troverà a dover affrontare i suoi compagni di avventura in un confronto “faccia ...