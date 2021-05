Caro Salvini, l’inchiesta sulla “sbruffoncella” Carola Rackete è stata archiviata (Di mercoledì 19 maggio 2021) Vi ricordate quando Matteo Salvini parlava di speronamento e della sbruffoncella Carola Rackete? Chissà come prenderà la notizia dell’archiviazione della “Capitana” che due anni fa venne arrestata per resistenza o violenza contro una nave da guerra Il Procuratore Luigi Patronaggio aveva chiesto di non processare la comandante tedesca e la gip di Agrigento Alessandra Vella, la stessa che aveva scarcerato Rackete che era finita agli arresti, ha accolto la richiesta archiviando l’indagine. Con l’archiviazione dell’inchiesta su Carola Rackete il gip di Agrigento ha riconosciuto il dovere di salvare vite umane”. Così l’avvocato Salvatore Tesoriero, legale della comandante della Sea Watch Carola Rackete, ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Vi ricordate quando Matteoparlava di speronamento e dellala? Chissà come prenderà la notizia dell’archiviazione della “Capitana” che due anni fa venne arreper resistenza o violenza contro una nave da guerra Il Procuratore Luigi Patronaggio aveva chiesto di non processare la comandante tedesca e la gip di Agrigento Alessandra Vella, la stessa che aveva scarceratoche era finita agli arresti, ha accolto la richiesta archiviando l’indagine. Con l’archiviazione delsulail gip di Agrigento ha riconosciuto il dovere di salvare vite umane”. Così l’avvocato Salvatore Tesoriero, legale della comandante della Sea Watchla, ...

