Ascolti TV: dati Auditel di ieri, martedì 18 maggio 2021 (Di mercoledì 19 maggio 2021) I dati Auditel dei programmi più visti di ieri, martedì 18 maggio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il film tv del ciclo Il Commissario Montalbano – La danza del gabbiano ha totalizzato 4418 spettatori (20.59% di share). Il film Ricomincio da me su Canale5 ha conquistato 2436 spettatori (11.37%), mentre la puntata del programma Le Iene Show su Italia1 ha realizzato 1667 spettatori (10.04%); su Rai2 la puntata dello show Un’ora sola vi vorrei ha portato a casa 1464 spettatori (6.11%), mentre la puntata di #Cartabianca su Rai3 817 spettatori (3.95%). Su Rete4 il programma di attualità Fuori dal coro ha totalizzato 896 spettatori (5.12%) e su La7 Dimartedì ne ha ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 19 maggio 2021) Idei programmi più visti di18, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film tv del ciclo Il Commissario Montalbano – La danza del gabbiano ha totalizzato 4418 spettatori (20.59% di share). Il film Ricomincio da me su Canale5 ha conquistato 2436 spettatori (11.37%), mentre la puntata del programma Le Iene Show su Italia1 ha realizzato 1667 spettatori (10.04%); su Rai2 la puntata dello show Un’ora sola vi vorrei ha portato a casa 1464 spettatori (6.11%), mentre la puntata di #Cartabianca su Rai3 817 spettatori (3.95%). Su Rete4 il programma di attualità Fuori dal coro ha totalizzato 896 spettatori (5.12%) e su La7 Dine ha ...

