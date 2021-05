Andrea Giambruno e il primo appuntamento con Giorgia Meloni (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il giornalista Mediaset e la leader di Fdl stanno insieme da sette anni e hanno una bimba di nome Ginevra Andrea Giambruno e Giorgia Meloni: Il giornalista Mediaset e la leader di Fdl, Andrea Giambruno e Giorgia Meloni stanno insieme da sette anni. Nel 2016 è nata Ginevra, la loro prima figlia. Il compagno della Meloni racconta del loro primo incontro: “Lei arriva trafelata e fa alla sua assistente Giovanna ‘Non ho mangiato, ho una fame che svengo’. E Giovanna ‘Ma qui c’è solo una banana’, lei dice ‘E dammi sta banana’ . spiega il giornalista al settimanale Chi – In una ripresa pubblicitaria se la divora, ma alla ripresa è ancora lì con la banana in mano. Io mi precipito e gliela strappo di mano anche con una certa ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il giornalista Mediaset e la leader di Fdl stanno insieme da sette anni e hanno una bimba di nome Ginevra: Il giornalista Mediaset e la leader di Fdl,stanno insieme da sette anni. Nel 2016 è nata Ginevra, la loro prima figlia. Il compagno dellaracconta del loroincontro: “Lei arriva trafelata e fa alla sua assistente Giovanna ‘Non ho mangiato, ho una fame che svengo’. E Giovanna ‘Ma qui c’è solo una banana’, lei dice ‘E dammi sta banana’ . spiega il giornalista al settimanale Chi – In una ripresa pubblicitaria se la divora, ma alla ripresa è ancora lì con la banana in mano. Io mi precipito e gliela strappo di mano anche con una certa ...

