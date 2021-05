Akash Kumar contro Andrea Cerioli: "Cetriolo ti credi un fenomeno" (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo che si è offeso all'Isola dei Famosi 2021 Akash Kumar si è sfogato via social contro Andrea Cerioli. Akash Kumar contro Andrea Cerioli: “Cetriolo ti credi un fenomeno” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo che si è offeso all'Isola dei Famosi 2021si è sfogato via social: “tiun” su Notizie.it.

Advertising

zazoomblog : Ex gieffino attacca Akash Kumar: le parole al veleno sono virali - #gieffino #attacca #Akash #Kumar: - fanpage : Akash Kumar continua ad attaccare Andrea Cerioli - infoitcultura : Akash Kumar minaccia la Blasi: 'Nessun rispetto per me. Se vuoi torno a casa' - infoitcultura : Isola, Akash Kumar attacca Andrea Cerioli: “Porta rispetto a Brando Giorgi” - ilgiornale : Continuano le insofferenze televisive di Akash Kumar, ex concorrente dell'Isola dei famosi. Dopo uno scambio con la… -