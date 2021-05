Vaccini, nuovo errore di somministrazione in Toscana: 4 dosi invece di una a donna di 67 anni. L'Asl: «Sta bene» (Di martedì 18 maggio 2021) Vaccini in Toscana. Ancora un errore nella somministrazione delle dosi. Un nuovo caso di sovradosaggio di vaccino Pfizer - con quattro dosi somministrate invece di una - si è... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 18 maggio 2021)in. Ancora unnelladelle. Uncaso di sovradosaggio di vaccino Pfizer - con quattrosomministratedi una - si è...

Advertising

MediasetTgcom24 : Vaccini, nuovo errore di somministrazione in Toscana: 4 dosi invece di una #covid - ladydd69 : RT @liliaragnar: 2/ degli Stati Uniti non riuscendo a dimostrare che tutti i loro vaccini negli ultimi 32 anni erano sicuri per la salute d… - maelmale : RT @liliaragnar: 2/ degli Stati Uniti non riuscendo a dimostrare che tutti i loro vaccini negli ultimi 32 anni erano sicuri per la salute d… - italiaserait : Vaccini Italia, nuovo caso: 4 dosi Pfizer a donna di 67 anni - Kapparar1 : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, nuovo errore di somministrazione in Toscana: 4 dosi invece di una #covid -