Tottenham | Spurs propensi a cedere Kane a una squadra d’oltre Manica?

(Di martedì 18 maggio 2021) Con molte probabilità a fine stagione Harrylascerà il. Glisarebberoa cederlo fuori dall’Inghilterra Al termine della stagione in corso le strade tra Harrye ilpotrebbero separarsi. Gli, secondo quanto riporta SkySport Premier League sarebberodiil giocatore a un club non inglese. Potrebbe essere una possibilità per le italiane? Couldbe more open to losing Harryto a non-Premier League side? — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 18, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Le strade di Harry Kane e del Tottenham sembrano in procinto di separarsi. L'attaccante inglese, come già annunciato poche ... ma per convincere gli Spurs a lasciarlo partire serviranno all'incirca 100 ... Negli Spurs è Dele Alli, classe infinita ... È una mantra, il suo, che il Tottenham ascolta senza riuscire fino in fondo a capire, anche se lui chiede a tutti: "Fidatevi di me, solo questo". Qualcuno, ...