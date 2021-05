“Sono io il problema”. Uomini e Donne, Gemma Galgani in crisi scoppia in lacrime. Cala il gelo in studio (Di martedì 18 maggio 2021) Sono ormai tantissimi anni che Gemma Galgani e Tina Cipollari si danno battaglia verbale. Un ‘odio’ che non accenna a diminuire.Ciò che però sta emergendo in queste ore è un qualcosa di clamoroso. Se questi rumor dovessero trovare riscontri ufficiali, cambierebbe davvero tutto e il pubblico non sarebbe affatto felice di venire a conoscenza di tutto questo. Difficile ipotizzare che ciò che vi stiamo per dire sia stata opera della padrona di casa o della redazione, ma intanto queste voci stanno diventando molto frequenti. Andiamo a vedere insieme dunque cosa ci sarebbe dietro queste litigate furibonde tra le due Donne. Secondo le ultime indiscrezioni, che ripetiamo Sono davvero incredibili, Tina Cipollari e Gemma Galgani non sarebbero rivali a tutti gli effetti. O ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 maggio 2021)ormai tantissimi anni chee Tina Cipollari si danno battaglia verbale. Un ‘odio’ che non accenna a diminuire.Ciò che però sta emergendo in queste ore è un qualcosa di clamoroso. Se questi rumor dovessero trovare riscontri ufficiali, cambierebbe davvero tutto e il pubblico non sarebbe affatto felice di venire a conoscenza di tutto questo. Difficile ipotizzare che ciò che vi stiamo per dire sia stata opera della padrona di casa o della redazione, ma intanto queste voci stanno diventando molto frequenti. Andiamo a vedere insieme dunque cosa ci sarebbe dietro queste litigate furibonde tra le due. Secondo le ultime indiscrezioni, che ripetiamodavvero incredibili, Tina Cipollari enon sarebbero rivali a tutti gli effetti. O ...

Advertising

fattoquotidiano : I cinghiali. Tutte le mattine, a Roma, Virginia Raggi si sveglia e sa che deve correre più dei cinghiali o verrà uc… - borghi_claudio : @TarabellAlberto Ma quelle che ci sono scritte in dettaglio, vedi riforma della giustizia, per me possono pure anda… - rulajebreal : Le mie parole al festival di Sanremo e il mio impegno per la parità e l’inclusione sono principi morali che guidano… - pokemonderba : @mbiscottx no vabbè amo lasciamo perdere, niente di grave, però ci sono rimasta un po’ male perché se unx ha un pro… - DramaticRothko : @sano_scettico @CellinoLuigi @RadioSpada Le dico che non mi pongo il problema perché sono un uomo e visto che non i… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono problema Vaccini, da giugno iniezioni in farmacia. Federfarma: 'Aspettiamo le dosi' E questo è il primo problema perché le farmacie sono pronte da tempo e i farmacisti si sono formati attraverso un corso abilitante dell'Istituto superiore di sanità '. Non tutte inizieranno lo stesso ...

Pirlo: 'Voglio la Coppa Italia, non penso al futuro. Bonucci ko' Bonucci domani sarà titolare? Ha avuto un problema al ginocchio ieri mattina, una distorsione, e ... Sono stato fortunato a disputare due finali il primo anno, mentre lui ne ha fatte solo due nonostante ...

Classi-pollaio a Firenze, sono un problema o no? Nove da Firenze Altra tegola sui circoli, le attività ricreative non sono consentite: «Ancora penalizzati» Panesi (Arci Valdera): «Due pesi e due misure: per tutti è consentita la ripartenza e noi dobbiamo restare al palo». A Lavaiano colletta tra i soci per riallacciare luce e gas ...

Lettera aperta ai partiti sul dopo Draghi Cari partiti, prima o poi dovrete tornare a governare direttamente e senza l’aiuto della scorta di credibilità che Mario Draghi porta con sé. Dovreste preoccuparvi di fare in modo che governare sia po ...

E questo è il primoperché le farmaciepronte da tempo e i farmacisti siformati attraverso un corso abilitante dell'Istituto superiore di sanità '. Non tutte inizieranno lo stesso ...Bonucci domani sarà titolare? Ha avuto unal ginocchio ieri mattina, una distorsione, e ...stato fortunato a disputare due finali il primo anno, mentre lui ne ha fatte solo due nonostante ...Panesi (Arci Valdera): «Due pesi e due misure: per tutti è consentita la ripartenza e noi dobbiamo restare al palo». A Lavaiano colletta tra i soci per riallacciare luce e gas ...Cari partiti, prima o poi dovrete tornare a governare direttamente e senza l’aiuto della scorta di credibilità che Mario Draghi porta con sé. Dovreste preoccuparvi di fare in modo che governare sia po ...