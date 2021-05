Segnatevi la data! E’ in arrivo GTA V per PS5 ed Xbox Series X|S next-gen (Di martedì 18 maggio 2021) Incredible ma vero Rockstar Games ha finalmente svelato la data d’uscita di GTA V per PS5 e Xbox Series XS, insomma per le console next-gen. La nuova versione per le ultimissime arrivate sarà disponibile a partire dal prossimo 11 novembre, come comunicato dalla software house del gruppo Take-Two Interactive. Per l’occasione, lo studio ha anticipato che GTA V su PS5 e Xbox Series XS godrà di ritocchi sensibili alle prestazioni, e non solo. Sulle piattaforme Sony e Microsoft, il gioco «includerà una gamma di miglioramenti tecnici, upgrade visivi e potenziamenti delle performance per sfruttare appieno l’ultimissimo hardware, rendendolo più bello e reattivo che mai». Queste edizioni vengono illustrate come «versioni estese e potenziamente (…) con nuove funzionalità e altro ... Leggi su helpmetech (Di martedì 18 maggio 2021) Incredible ma vero Rockstar Games ha finalmente svelato la data d’uscita di GTA V per PS5 eXS, insomma per le console-gen. La nuova versione per le ultimissime arrivate sarà disponibile a partire dal prossimo 11 novembre, come comunicato dalla software house del gruppo Take-Two Interactive. Per l’occasione, lo studio ha anticipato che GTA V su PS5 eXS godrà di ritocchi sensibili alle prestazioni, e non solo. Sulle piattaforme Sony e Microsoft, il gioco «includerà una gamma di miglioramenti tecnici, upgrade visivi e potenziamenti delle performance per sfruttare appieno l’ultimissimo hardware, rendendolo più bello e reattivo che mai». Queste edizioni vengono illustrate come «versioni estese e potenziamente (…) con nuove funzionalità e altro ...

RadioItalia : Pronti a passare un'ora intera in compagnia di @AmorosoOF ? Segnatevi la data: sabato 29 maggio H10!… - premestrualSynd : E oggi 18 maggio venti venti segnatevi la data perché le risponderò male FINALLY MY TIME HAS COME YOU ENGLISH CUNT - FCatarella13 : RT @RadioItalia: Pronti a passare un'ora intera in compagnia di @AmorosoOF ? Segnatevi la data: sabato 29 maggio H10! #radioitaliaora h… - anna96_amoroso : RT @RadioItalia: Pronti a passare un'ora intera in compagnia di @AmorosoOF ? Segnatevi la data: sabato 29 maggio H10! #radioitaliaora h… - robertachellini : RT @RadioItalia: Pronti a passare un'ora intera in compagnia di @AmorosoOF ? Segnatevi la data: sabato 29 maggio H10! #radioitaliaora h… -

Ultime Notizie dalla rete : Segnatevi data Army of the Dead, azione e zombi nel film Netflix di Zack Snyder Amanti del genere d'azione sopra le righe, segnatevi la data di venerdì 21 maggio: è il giorno dell'uscita in streaming su Netflix del film di Zack Snyder 'Army of the Dead' , storia di un tentativo di rapina in una città devastata da un'...

Friends: la reunion andrà in onda su HBO Max il 27 maggio I l 27 maggio andrà in onda la reunion di Friends, un programma speciale per celebrare la famosissima serie televisiva Fan di Friends , segnatevi questa data: 27 maggio. Quel giorno si terrà infatti l'attesa reunion del cast di una delle serie TV più amate di sempre, evento rimandato lo scorso anno a causa della pandemia ma che HBO ...

Tutti vaccinati entro l'8 settembre - La Voce di Rovigo La voce di Rovigo Army of the Dead, azione e zombi nel film Netflix di Zack Snyder Esce in streaming il 21 maggio, con Dave Bautista protagonista: ecco tutto quello che c'è da sapere, compresi trama, trailer e recensioni ...

Tutti vaccinati entro l’8 settembre Segnatevi questa data sul calendario: di questo passo - se non ci saranno contrattempi - tutti i polesani in età da vaccino potrebbero ricevere la loro dose entro e non oltre mercoledì 8 settembre. E ...

Amanti del genere d'azione sopra le righe,ladi venerdì 21 maggio: è il giorno dell'uscita in streaming su Netflix del film di Zack Snyder 'Army of the Dead' , storia di un tentativo di rapina in una città devastata da un'...I l 27 maggio andrà in onda la reunion di Friends, un programma speciale per celebrare la famosissima serie televisiva Fan di Friends ,questa: 27 maggio. Quel giorno si terrà infatti l'attesa reunion del cast di una delle serie TV più amate di sempre, evento rimandato lo scorso anno a causa della pandemia ma che HBO ...Esce in streaming il 21 maggio, con Dave Bautista protagonista: ecco tutto quello che c'è da sapere, compresi trama, trailer e recensioni ...Segnatevi questa data sul calendario: di questo passo - se non ci saranno contrattempi - tutti i polesani in età da vaccino potrebbero ricevere la loro dose entro e non oltre mercoledì 8 settembre. E ...