Reithera: cercheremo nuovi finanziamenti per i test sul vaccino (Di martedì 18 maggio 2021) «La decisione della Corte dei Conti di bloccare i finanziamenti già decisi dal governo per un vizio di forma del contratto di sviluppo non avrà alcun impatto sul regolare proseguimento e svolgimento... Leggi su feedpress.me (Di martedì 18 maggio 2021) «La decisione della Corte dei Conti di bloccare igià decisi dal governo per un vizio di forma del contratto di sviluppo non avrà alcun impatto sul regolare proseguimento e svolgimento...

Advertising

ivanacuscito72 : RT @Adnkronos: #ReiThera: 'Stop Corte dei Conti non ferma fase 2, per fase 3 cercheremo finanziamenti alternativi'. #vacciniItalia https://… - Adnkronos : #ReiThera: 'Stop Corte dei Conti non ferma fase 2, per fase 3 cercheremo finanziamenti alternativi'. #vacciniItalia - MariMariDrag : RT @Radio1Rai: ??Il vaccino italiano #ReiThera 'La decisione della Corte dei Conti non avrà alcun impatto sulla fase II della sperimentazion… - Radio1Rai : ??Il vaccino italiano #ReiThera 'La decisione della Corte dei Conti non avrà alcun impatto sulla fase II della speri… -

Ultime Notizie dalla rete : Reithera cercheremo Reithera: cercheremo nuovi finanziamenti per i test sul vaccino Figliuolo: Reithera obiettivo di medio e lungo periodo Per quanto riguarda il vaccino di ReiThera, in questo momento la societ sta aspettando la scientific advice dell Ema che la conditio sine qua ...

Vaccini Italia, ReiThera non si ferma: "Cerchiamo finanziamenti" L'azienda biotech di Castel Romano: "Stop Corte dei Conti non ferma fase 2 test vaccino e per fase 3 cercheremo fonti di finanziamento alternative" ReiThera va avanti sulla sperimentazione del suo vaccino anti Covid. "La notizia della decisione della Corte dei Conti di bloccare i finanziamenti già ...

Reithera: cercheremo nuovi finanziamenti per i test sul vaccino Gazzetta del Sud Vaccini Italia, ReiThera non si ferma: "Cerchiamo finanziamenti" L'azienda biotech di Castel Romano: 'Stop Corte dei Conti non ferma fase 2 test vaccino e per fase 3 cercheremo fonti di finanziamento alternative' ...

ReiThera cerca altri finanziamenti per la fase 3 del suo vaccino Lo stop della Corte dei Conti all’investimento statale "non avrà alcun impatto sul regolare proseguimento e svolgimento della fase 2" mentre per quella successiva si cercheranno "fonti di finanziament ...

Figliuolo:obiettivo di medio e lungo periodo Per quanto riguarda il vaccino di, in questo momento la societ sta aspettando la scientific advice dell Ema che la conditio sine qua ...L'azienda biotech di Castel Romano: "Stop Corte dei Conti non ferma fase 2 test vaccino e per fase 3fonti di finanziamento alternative"va avanti sulla sperimentazione del suo vaccino anti Covid. "La notizia della decisione della Corte dei Conti di bloccare i finanziamenti già ...L'azienda biotech di Castel Romano: 'Stop Corte dei Conti non ferma fase 2 test vaccino e per fase 3 cercheremo fonti di finanziamento alternative' ...Lo stop della Corte dei Conti all’investimento statale "non avrà alcun impatto sul regolare proseguimento e svolgimento della fase 2" mentre per quella successiva si cercheranno "fonti di finanziament ...