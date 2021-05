Raccolta differenziata e sostenibilità:WILLPY è l’innovazione nella conservazione dei rifiuti domestici (Di martedì 18 maggio 2021) Secondo una stima effettuata da Steptechpark, riducendo almeno del 50% la necessità di frequenza di Raccolta dell’umido in Italia, si riuscirebbero a risparmiare quasi 100.000 tonnellate di CO2 all’anno. Milano, 18 maggio 2021 – Il tema della sostenibilità è diventato uno dei punti cardine del nuovo millennio: la prima necessità della nostra generazione è quella di salvare il pianeta, o perlomeno essere in grado, giorno dopo giorno, di mettere in pratica una serie di comportamenti per riuscire ad inquinare meno. WILLPY, è un contenitore per il rifiuto umido urbano. Ideato, sviluppato, ingegnerizzato e prodotto in Italia e dotato di una tecnologia innovativa unica al mondo, coperta da brevetto per invenzione industriale. Progettato per salvaguardare l’ambiente, è la vera innovazione della ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 18 maggio 2021) Secondo una stima effettuata da Steptechpark, riducendo almeno del 50% la necessità di frequenza didell’umido in Italia, si riuscirebbero a risparmiare quasi 100.000 tonte di CO2 all’anno. Milano, 18 maggio 2021 – Il tema dellaè diventato uno dei punti cardine del nuovo millennio: la prima necessità della nostra generazione è quella di salvare il pianeta, o perlomeno essere in grado, giorno dopo giorno, di mettere in pratica una serie di comportamenti per riuscire ad inquinare meno., è un contenitore per il rifiuto umido urbano. Ideato, sviluppato, ingegnerizzato e prodotto in Italia e dotato di una tecnologia innovativa unica al mondo, coperta da brevetto per invenzione industriale. Progettato per salvaguardare l’ambiente, è la vera innovazione della ...

Advertising

semplicesai : Caserta inserita su SmartRicicla, la raccolta differenziata tramite app in Italia - Day Italia News - Corepla_Riciclo : RT @rinnovabiliit: ? L’#economiacircolare non teme la crisi, 1,4mln tonn raccolte di imballaggi in plastica. I dati di @Corepla_Riciclo: ne… - BarbaraAzzara : RT @Ecodallecitta: Città metropolitana di #Torino ‘La raccolta differenziata è più tua con la nuova web app’ - lifestyleblogit : Raccolta differenziata e sostenibilità:WILLPY è l'innovazione nella conservazione dei rifiuti domestici - - ConsorzioCoReVe : RT @acearegoladarte: Con @JunkerApp fare la raccolta differenziata è ancora più semplice! Scopri le funzionalità principali di questa appli… -