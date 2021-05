Play off di serie C: arriva il Palermo, i convocati della Juve Stabia (Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – Al termine della seduta di questa mattina, il tecnico Pasquale Padalino ha reso nota la lista dei 24 calciatori convocati per il match Juve Stabia–Palermo, valevole per il 2° turno dei Playoff del campionato di Lega Pro, in programma domani, mercoledì 19 maggio 2021, con inizio alle ore 17:30 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Portieri: Farroni, Gianfagna, Russo. Difensori: Caldore, Elizalde, Esposito, Garattoni, Lia, Mulè, Rizzo, Troest. Centrocampisti: Berardocco, Bovo, Guarracino, Iannoni, Scaccabarozzi, Suciu, Vallocchia. Attaccanti: Borrelli, Cernigoi, Fantacci, Marotta, Orlando, Ripa. Indisponibili: Lazzari, Mastalli. Squalificati: – L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di(Na) – Al termineseduta di questa mattina, il tecnico Pasquale Padalino ha reso nota la lista dei 24 calciatoriper il match, valevole per il 2° turno deioff del campionato di Lega Pro, in programma domani, mercoledì 19 maggio 2021, con inizio alle ore 17:30 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di. Portieri: Farroni, Gianfagna, Russo. Difensori: Caldore, Elizalde, Esposito, Garattoni, Lia, Mulè, Rizzo, Troest. Centrocampisti: Berardocco, Bovo, Guarracino, Iannoni, Scaccabarozzi, Suciu, Vallocchia. Attaccanti: Borrelli, Cernigoi, Fantacci, Marotta, Orlando, Ripa. Indisponibili: Lazzari, Mastalli. Squalificati: – L'articolo proviene da ...

Advertising

infoitsport : Le pagelle di Venezia - Lecce. Giallorossi 'imbambolati' nell'andata del play off - GuidaTVPlus : 18-05-2021 20:35 #RaiSport Basket: Campionato Italiano 2020/2021 - Play Off Quarti di Finale Gara 4: Banco di Sarde… - GuidaTVPlus : 18-05-2021 20:30 #RaiSport+ Basket: Campionato Italiano 2020/2021 - Play Off Quarti di Finale Gara 4: Banco di Sard… - anteprima24 : ** Play off di serie C: arriva il #Palermo, i #Convocati della Juve Stabia ** - raditakia : RT @SerieA_Lawas: Hasil Serie A Crotone 2-1 Hellas Kabar Serie B Brescia dan Chievo gagal promosi ke Serie A. Cittadella dan Venezia maj… -

Ultime Notizie dalla rete : Play off Foggia, Marchionni: 'A Bari come a Catania, vogliamo stupire. La sorpresa della Sud...' Commenta per primo Alla vigilia del derby contro il Bari di domani valido per il secondo turno dei play off di Serie C, il tecnico del Foggia Marco Marchionni ha parlato così in conferenza stampa: 'Sarà un bel derby, affronteremo il Bari con serenità, consapevoli di non poter commettere errori: se ...

Balotelli, insulti razzisti e bufera social: 'Sei un nero di...' ... resa più difficile dalla sconfitta per 3 - 0 maturata nell'andata della semifinale play off in casa del Cittadella ...

SERIE D: play off più sì che no ma stop play out. Le retrocessioni... GoalSicilia.it L’avversario di turno: tutto sul Bari Fuor di metafora: superato il Catania, c’è il Bari. Sulla strada (assai lunga) che porta alla B, più si va avanti, più l’ostacolo diventa alto. E’ inevitabile. La squadra biancorossa (dall’organico so ...

Letojanni ospita la Gupe Catania nell’andata dei quarti di finale dei playoff E adesso la Gupe Battiati Catania. Dopo aver inflitto un agevole 3 a 0 (all’andata la partita era terminata con un 3 a 1 del Letojanni) al Gabbiano Pozzallo sabato scorso ed aver superato il ...

Commenta per primo Alla vigilia del derby contro il Bari di domani valido per il secondo turno deidi Serie C, il tecnico del Foggia Marco Marchionni ha parlato così in conferenza stampa: 'Sarà un bel derby, affronteremo il Bari con serenità, consapevoli di non poter commettere errori: se ...... resa più difficile dalla sconfitta per 3 - 0 maturata nell'andata della semifinalein casa del Cittadella ...Fuor di metafora: superato il Catania, c’è il Bari. Sulla strada (assai lunga) che porta alla B, più si va avanti, più l’ostacolo diventa alto. E’ inevitabile. La squadra biancorossa (dall’organico so ...E adesso la Gupe Battiati Catania. Dopo aver inflitto un agevole 3 a 0 (all’andata la partita era terminata con un 3 a 1 del Letojanni) al Gabbiano Pozzallo sabato scorso ed aver superato il ...