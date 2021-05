Oggi 18 maggio: San Giovanni I, il Papa fedele fino all’ultimo respiro (Di martedì 18 maggio 2021) San Giovanni I fu una figura di grande importanza per la storia della cristianità. La sua lotta all’eresia ariana prese forma in una missione che terminò con dolore. Nacque in Toscana da un uomo di nome Costanzo. e divenne Papa nel 523. Del suo operato sul Soglio Petrino, però, non si sa granché. Si ricordano L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 18 maggio 2021) SanI fu una figura di grande importanza per la storia della cristianità. La sua lotta all’eresia ariana prese forma in una missione che terminò con dolore. Nacque in Toscana da un uomo di nome Costanzo. e divennenel 523. Del suo operato sul Soglio Petrino, però, non si sa granché. Si ricordano L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Einaudieditore : Oggi, Giornata Internazionale contro omofobia, bifobia e transfobia, è il giorno giusto per condividere l'indice di… - Internazionale : • Almeno 42 morti in 24 ore nella Striscia di Gaza • Elezione dell’assemblea costituente in Cile • Scontri tra eser… - AmiciUfficiale : Ragazzi con oggi si chiude il Daytime di #Amici20! Grazie per tutte le emozioni che ci avete regalato ?? Vi aspettia… - cxmmonsxnse : RT @arabesqueando: 'buongiorno amore' 'buongiorno a te' 'lo sai che giorno è oggi?' 'oggi è il 18 maggio e un anno fa ci siamo sposati' 'es… - toropuntoit : #Toro, la #rassegnastampa di #oggi -