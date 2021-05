Morti raddoppiati in 24 ore, ma scendono i ricoveri. Bollettino, ecco tutte le cifre post-decreto riaperture (Di martedì 18 maggio 2021) Continua a rimanere sotto controllo la situazione epidemiologica dell'Italia, anche se nelle ultime 24 ore il numero dei Morti è più che raddoppiato: una normale oscillazione dovuta al fatto che spesso durante il fine settimana non vengono conteggiati tutti i decessi, ma ciò avviene solo in un momento successivo. Per il resto i dati rimangono assolutamente in linea con quelli degli ultimi 10 giorni, mostrando un costante miglioramento. Il Bollettino di oggi, martedì 18 maggio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 4.452 contagiati, 11.831 guariti e 201 Morti su 262.864 tamponi analizzati. Il tasso di positività è crollato all'1,7 per cento (-1,2 rispetto a ieri) come conseguenza del fatto che i test sono tornati ai soliti standard, dopo il fisiologico calo legato al fine settimana. Per quanto concerne il sistema ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Continua a rimanere sotto controllo la situazione epidemiologica dell'Italia, anche se nelle ultime 24 ore il numero deiè più che raddoppiato: una normale oscillazione dovuta al fatto che spesso durante il fine settimana non vengono conteggiati tutti i decessi, ma ciò avviene solo in un momento successivo. Per il resto i dati rimangono assolutamente in linea con quelli degli ultimi 10 giorni, mostrando un costante miglioramento. Ildi oggi, martedì 18 maggio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 4.452 contagiati, 11.831 guariti e 201su 262.864 tamponi analizzati. Il tasso di positività è crollato all'1,7 per cento (-1,2 rispetto a ieri) come conseguenza del fatto che i test sono tornati ai soliti standard, dopo il fisiologico calo legato al fine settimana. Per quanto concerne il sistema ...

