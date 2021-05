M5S-Rousseau, continua braccio di ferro su dati iscritti (Di martedì 18 maggio 2021) M5S-Rousseau, continua il braccio di ferro sull’elenco degli iscritti.. “La preoccupazione di vedere violati i propri diritti, ha spinto tantissimi iscritti a rivolgersi a noi per essere tutelati: da una parte un’ondata di messaggi di iscritti che ci hanno chiesto di non consentire il trasferimento dei propri dati a persone non legittimate e, dall’altra, in meno di 20 giorni oltre mille persone hanno deciso di disiscriversi dal MoVimento 5 stelle e di impedire che i propri dati vengano consegnati, contro la loro volontà, a soggetti terzi. Queste preoccupanti reazioni ci portano a ribadire, ancora una volta, la nostra posizione”, afferma Enrica Sabatini, socia dell’Associazione Rousseau. “Riteniamo che tutti gli ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 18 maggio 2021) M5S-ildisull’elenco degli.. “La preoccupazione di vedere violati i propri diritti, ha spinto tantissimia rivolgersi a noi per essere tutelati: da una parte un’ondata di messaggi diche ci hanno chiesto di non consentire il trasferimento dei propria persone non legittimate e, dall’altra, in meno di 20 giorni oltre mille persone hanno deciso di disiscriversi dal MoVimento 5 stelle e di impedire che i proprivengano consegnati, contro la loro volontà, a soggetti terzi. Queste preoccupanti reazioni ci portano a ribadire, ancora una volta, la nostra posizione”, afferma Enrica Sabatini, socia dell’Associazione. “Riteniamo che tutti gli ...

