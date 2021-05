Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Juventus (Di martedì 18 maggio 2021) Domani sera al Mapei Stadium si gioca la finale di Coppa Italia 2020-21 tra Atalanta e Juventus, gara molto attesa che oltre ad assegnare un trofeo vedrà il ritorno del pubblico sugli spalti nel nostro Paese. Gasperini deve risolvere il solito dubbio di modulo tra il 3-4-2-1 ed il 3-4-1-2. Nel primo caso spazio per Pessina e Malinovskyi alle spalle di Zapata, altrimenti panchina per l’ucraino con l’inserimento dal primo minuto di Muriel. Per il resto la formazione sembra già fatta, con Toloi, Romero e Djimsiti in difesa davanti alla porta difesa da Gollini e Hateboer, De Roon, Freuler e Gosens a centrocampo. Pirlo dovrebbe optare per il tradizionale 4-4-2, con Dybala favorito su Morata per affiancare Cristiano Ronaldo in attacco. In mediana si contendono un posto Kulusesvki e McKennie, con Chiesa dall’altra parte e Bentancur e Rabiot al centro. ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 18 maggio 2021) Domani sera al Mapei Stadium si gioca la finale di Coppa Italia 2020-21 tra, gara molto attesa che oltre ad assegnare un trofeo vedrà il ritorno del pubblico sugli spalti nel nostro Paese. Gasperini deve risolvere il solito dubbio di modulo tra il 3-4-2-1 ed il 3-4-1-2. Nel primo caso spazio per Pessina e Malinovskyi alle spalle di Zapata, altrimenti panchina per l’ucraino con l’inserimento dal primo minuto di Muriel. Per il resto la formazione sembra già fatta, con Toloi, Romero e Djimsiti in difesa davanti alla porta difesa da Gollini e Hateboer, De Roon, Freuler e Gosens a centrocampo. Pirlo dovrebbe optare per il tradizionale 4-4-2, con Dybala favorito su Morata per affiancare Cristiano Ronaldo in attacco. In mediana si contendono un posto Kulusesvki e McKennie, con Chiesa dall’altra parte e Bentancur e Rabiot al centro. ...

Advertising

AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #ImportoAssegnoPensione Le ultimissime news sulle pensioni del 2022 non fanno ben sperare,… - Cagliari_1920 : Calciomercato Cagliari LIVE: le ultime sulle trattative dei rossoblù #cagliaricalcio - Pall_Gonfiato : #SerieA - Le probabili scelte di Simone #Inzaghi e #Nicola per #LazioTorino - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #ImportoAssegnoPensione Le ultimissime news sulle pensioni del 2022 non fanno ben sperare,… - AdiraiIt : RT @AdiraiIt: #Economia #NewsPensioni #ImportoAssegnoPensione Le ultimissime news sulle pensioni del 2022 non fanno ben sperare,… https://t… -