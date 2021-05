Incredibile in Germania: “Non vogliamo i tifosi allo stadio” (Di martedì 18 maggio 2021) La clamorosa presa di posizione del presidente della squadra tedesca, che giocherà anche l’ultima gara senza pubblico. L’Holstein Kiel è un club di calcio professionistico tedesco che si sta giocando la promozione in Bundesliga per la stagione 2021/22. Tutto potrebbe dipendere dal risultato dell’ultima gara di campionato, da giocare (e vincere) in casa per assicurarsi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 18 maggio 2021) La clamorosa presa di posizione del presidente della squadra tedesca, che giocherà anche l’ultima gara senza pubblico. L’Holstein Kiel è un club di calcio professionistico tedesco che si sta giocando la promozione in Bundesliga per la stagione 2021/22. Tutto potrebbe dipendere dal risultato dell’ultima gara di campionato, da giocare (e vincere) in casa per assicurarsi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DonatoEuropa : @jbstefanini Incredibile. Poi la Germania rinnova Low per 12 anni Eh si ma loro vedi che hanno il progetto. - ProcessNamed : @Ruffino_Lorenzo Un calo del 30% WoW, fa quasi il paio con l'incredibile crollo della Germania del 50%, e la Franci… - LeoWolf1992 : RT @calcioinglese: Guardiola: “Sono stato in Spagna e Germania ma devo dire che questo è di gran lunga il campionato più difficile in cui a… - cini_ero : RT @calcioinglese: Guardiola: “Sono stato in Spagna e Germania ma devo dire che questo è di gran lunga il campionato più difficile in cui a… - Dondolino72 : RT @calcioinglese: Guardiola: “Sono stato in Spagna e Germania ma devo dire che questo è di gran lunga il campionato più difficile in cui a… -