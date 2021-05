Inclusivo E Sostenibile: L’arredo Secondo H&M (Di mercoledì 19 maggio 2021) Leggi H&M e subito pensi alle collezioni di abbigliamento che promettono di abbinare qualità e vastità della scelta a un prezzo accessibile. Ma il brand, da qualche anno, sta esplorando anche altri territori dello stile: nel 2018 ha lanciato H&M Home, una linea di arredi che include lampade, mobili, tappeti. Abbinano materiali naturali a linee moderne in acciaio sabbiato, mettono al centro l’idea di sostenibilità. Ora sono disponibili anche in Italia, sul sito Hm.com/home e nel concept store H&M HOME appena aperto ad Arese, vicino Milano. AD Italia ha chiesto al product designer della collezione, Mattias Chrisander, di svelarne contenuti e filosofia. H&M HomeCi può raccontare qualcosa di più della vostra linea di arredi?«Abbiamo mobili per esterni in legno certificato FSC, accanto ad altri in metallo verniciato a polvere, dedicati a chi preferisce un ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 19 maggio 2021) Leggi H&M e subito pensi alle collezioni di abbigliamento che promettono di abbinare qualità e vastità della scelta a un prezzo accessibile. Ma il brand, da qualche anno, sta esplorando anche altri territori dello stile: nel 2018 ha lanciato H&M Home, una linea di arredi che include lampade, mobili, tappeti. Abbinano materiali naturali a linee moderne in acciaio sabbiato, mettono al centro l’idea di sostenibilità. Ora sono disponibili anche in Italia, sul sito Hm.com/home e nel concept store H&M HOME appena aperto ad Arese, vicino Milano. AD Italia ha chiesto al product designer della collezione, Mattias Chrisander, di svelarne contenuti e filosofia. H&M HomeCi può raccontare qualcosa di più della vostra linea di arredi?«Abbiamo mobili per esterni in legno certificato FSC, accanto ad altri in metallo verniciato a polvere, dedicati a chi preferisce un ...

Advertising

BolivarX : @Ingestibile79 lo scippo sostenibile è resilienza nella transizione, inclusivo - AD_italia : Inclusivo e sostenibile: l’arredo secondo H&M - AD Italia - mattinodipadova : Dal 28 al 30 maggio itinerari a piedi, a pedali e in barca, degustazioni e racconti di viaggio, visite guidate, pro… - nuova_venezia : Dal 28 al 30 maggio itinerari a piedi, a pedali e in barca, degustazioni e racconti di viaggio, visite guidate, pro… - tribuna_treviso : Dal 28 al 30 maggio itinerari a piedi, a pedali e in barca, degustazioni e racconti di viaggio, visite guidate, pro… -