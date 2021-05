Il Torino pareggia con la Lazio e conquista la salvezza (Di martedì 18 maggio 2021) AGI - Il Torino con una giornata di anticipo conquista la permanenza in Serie A: è finita 0-0 la gara giocata questa sera all'Olimpico di Roma contro la Lazio di Simone Inzaghi. Bastava un punto alla squadra allenata da Davide Nicola, così da evitare che il match di domenica prossima contro il Benevento si potesse trasformare in un rischio enorme: la squadra campana, allenata dall'altro Inzaghi, Filippo, era a tre punti di distanza e sperava due cose: il ko granata contro la Lazio e poi il colpaccio nell'ultimo turno così da restare in A nel prossimo campionato. Così non sarà, il Toro è salvo. Ma ha dovuto penare la squadra del presidente Cairo, in tribuna all'Olimpico, perché la Lazio ha colpito più volte i legni granata, ha avuto numerose occasioni da gol, in particolare un calcio di rigore che ... Leggi su agi (Di martedì 18 maggio 2021) AGI - Ilcon una giornata di anticipola permanenza in Serie A: è finita 0-0 la gara giocata questa sera all'Olimpico di Roma contro ladi Simone Inzaghi. Bastava un punto alla squadra allenata da Davide Nicola, così da evitare che il match di domenica prossima contro il Benevento si potesse trasformare in un rischio enorme: la squadra campana, allenata dall'altro Inzaghi, Filippo, era a tre punti di distanza e sperava due cose: il ko granata contro lae poi il colpaccio nell'ultimo turno così da restare in A nel prossimo campionato. Così non sarà, il Toro è salvo. Ma ha dovuto penare la squadra del presidente Cairo, in tribuna all'Olimpico, perché laha colpito più volte i legni granata, ha avuto numerose occasioni da gol, in particolare un calcio di rigore che ...

Advertising

Agenzia_Italia : Il Torino pareggia con la Lazio e conquista la salvezza - zazoomblog : Serie A il Torino pareggia contro la Lazio e condanna il Benevento alla retrocessione - #Serie #Torino #pareggia… - zazoomblog : Benevento finisce qui! Immobile sbaglia un rigore il Torino pareggia: è serie B - #Benevento #finisce #Immobile… - RSIsport : ????? Il Torino pareggia 0-0 in casa della Lazio e si salva, Benevento in Serie B - angelo_forgione : Il #Torino pareggia contro la #Lazio ed è salvo. Il #Benevento in B. I sanniti recitino il mea culpa con 10 pt nel… -