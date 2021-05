Ed Sheeran con un post criptico su Instagram scatena i suoi fan (Di martedì 18 maggio 2021) , che aspettano la pubblicazione del nuovo album Ed Sheeran, uno dei cantanti più apprezzati del momento, un po’ complice la paternità, un po’ lo stop forzato a causa della pandemia, era da tempo che non proponeva un nuovo progetto. L’ultimo lavoro risale al mese di dicembre, quando pubblicò l’ultimo brano inedito “Afterglow”. Ieri, il cantautore ha condiviso una foto, in cui si vede di spalle mentre sta suonando la chitarra, accompagnata da una breve e criptica didascalia: “Somethings cookin”, ovvero a indicare che c’è qualcosa che bolle in cucina. La didascalia ha acceso la curiosità dei fan, che si sono subito scatenati sulle possibili ipotesi. Le più accreditate riguardano la possibile uscita del nuovo album di inediti. “Afterglow” è un brano che Sheeran aveva condiviso con i fan, ma che fa parte, come lui stesso scrisse sempre su ... Leggi su 361magazine (Di martedì 18 maggio 2021) , che aspettano la pubblicazione del nuovo album Ed, uno dei cantanti più apprezzati del momento, un po’ complice la paternità, un po’ lo stop forzato a causa della pandemia, era da tempo che non proponeva un nuovo progetto. L’ultimo lavoro risale al mese di dicembre, quando pubblicò l’ultimo brano inedito “Afterglow”. Ieri, il cantautore ha condiviso una foto, in cui si vede di spalle mentre sta suonando la chitarra, accompagnata da una breve e criptica didascalia: “Somethings cookin”, ovvero a indicare che c’è qualcosa che bolle in cucina. La didascalia ha acceso la curiosità dei fan, che si sono subitoti sulle possibili ipotesi. Le più accreditate riguardano la possibile uscita del nuovo album di inediti. “Afterglow” è un brano cheaveva condiviso con i fan, ma che fa parte, come lui stesso scrisse sempre su ...

